Kittel steigt aus gesundheitlichen Gründen aus der Deutschland-Tour aus

"Es ist frustrierend und unheimlich enttäuschend, die Deutschland-Tour auf diesem Weg verlassen zu müssen", sagte Kittel: "Ich habe mich unheimlich müde und erschöpft gefühlt. Das wurde im Rennen noch schlechter."

Kittel war zuletzt bei der BinckBank Tour in den Niederlanden angetreten, danach konnte er jedoch "einfach nicht wie gewohnt regenerieren", sagte Kittel: "Ich fahre jetzt nach Hause, um mich umfassend medizinisch untersuchen zu lassen. Ich muss herausfinden, an was es liegt."

Kittel war am Donnerstag bei der einzigen Sprintgelegenheit chancenlos gewesen, der Arnstädter kam nur als 109. ins Ziel.

(ako/sid)