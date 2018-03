später lesen Genf Rad-Weltverband sagt Motor-Doping den Kampf an Teilen

Football-Profi Zay Jones vom NFL-Klub Buffalo Bills hat für Aufsehen gesorgt. In einem Video ist Jones zu sehen, wie er nackt in einer Apartment-Anlage in Los Angeles randaliert. "Ich kämpfe für Jesus", rief der Wide Receiver, als er Glastüren und Fenster zerschlug. Jones' Bruder Cayleb (25), der bei den Minnesota Vikings spielt, versuchte den 22-Jährigen zu beruhigen und konnte ihn laut der amerikanischen Nachrichtenwebsite "TMZ" davon abhalten, aus dem Fenster im 30. Stock zu springen. Zay Jones wurde wegen Vandalismus-Verdachts festgenommen.