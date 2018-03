später lesen Moskau Putin will Doping-Konvention der Uno ändern lassen Teilen

Twittern







Russlands wiedergewählter Präsident Wladimir Putin will eine Änderung der Doping-Konvention der Vereinten Nationen erreichen. Das russische Außenministerium solle sich mit der zuständigen UN-Behörde zusammensetzen, um die internationale Konvention zum Anti-Doping-Kampf zu überarbeiten, sagte Putin am Dienstag in Moskau. Dies sei notwendig, "damit die Regeln fair und absolut transparent werden", sagte er der Agentur Interfax zufolge. Die Konvention der auch für Sport zuständigen Kulturorganisation Unesco verpflichtet die Staaten zum Kampf gegen Doping. Sie ist auch Grundlage für die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada.