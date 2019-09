Handball-Oberliga : HFI kassieren Ausgleich in letzter Sekunde

Illtals Trainer Marcus Simowski hat noch etwas Arbeit, die Mannschaft ins Rollen zu bringen. Foto: Horst Klos. Foto: Klos Horst/Horst Klos (Klosfoto)

Eppelborn Entscheidung in der Schlusssekunde: Nach Ablauf der regulären Spielzeit bekommt der HV Vallendar gegen die HF Illtal einen Strafwurf zugesprochen. Die Entscheidung fällt im Duell zwischen Robin Näckel gegen Christian Offermann

Wie läuft das eigentlich mit einer Doppelbelastung an einem Wochenende? Philipp Kockler zählt bei den Handballfreunden Illtal in der RPS-Oberliga trotz seiner erst 19 Lenze zu den Leistungsträgern. Im Angriff sorgt er für Torgefahr aus dem linken Rückraum. In der Abwehr stellt er mit Pascal Meisberger den Abwehr-Mittelblock. Durch die sogenannte U21-Regelung, die es, vereinfacht gesagt, jungen Spielern erlaubt, zwischen Mannschaften in verschiedenen Klassen zu wechseln, ohne sich festzuspielen, kommen Akteure wie Kockler häufig zum doppelten Einsatz. Am Samstag half der 19-Jährige in der 2. Mannschaft in der Saarlandliga aus, spulte gegen den TV Homburg bereits 50 Minuten ab. Tags darauf stand er in der Hellberghalle in Eppelborn erneut auf dem Parkett, als der HV Vallendar zu Gast war. „Ich hab wieder den Angriff-Abwehr-Wechsel gemacht und aus der Abwehr nur die schnelle Mitte nach vorne gespielt. Im Positionsangriff ist dann unser Spielmacher rein gekommen, David Pfiffer oder Tim Groß“, berichtet Kockler. „Ich hatte zwischendrin ein bisschen Pause, wo ich ganz auf der Bank saß. Von der Belastung her war’s eigentlich in Ordnung. Ein bisschen merkt man die Belastung sicherlich. Aber gerade, wenn das Spiel so spannend ist, dann blendet man das aus.“

Nach zwei frühen Zeitstrafen gegen die Rheinhessen krallte sich Illtal die Führung, konnte sie nach dem 7:4 und drei Zeitstrafen gegen Max Mees, Christoph Holz und Jonas Guther aber nicht weiter ausbauen. Vallendar ließ sich nicht abschütteln und glich beim 17:17 (41. Minute) wieder aus. Kockler selbst brachte Illtal nach 59:04 Minuten dann 26:24 in Führung. Der Gegenschlag folgte zugleich durch Christian Schaub, 26:25. „Wir hatten noch eine Auszeit genommen. Das war so abgesprochen, dass wir in Ruhe zu Ende spielen können“, berichtet Kockler. Doch die Unparteiischen zeigten umgehend nach Wiederanpfiff Zeitspiel an. Illtal vertändelte den Ball, der HVV kam auf der anderen Seite über Linksaußen Kalani Schmidt zum Abschluss. Schmidt scheiterte an Robin Näckel, bekam aber aufgrund eines leichten Körperkontakts einen Siebenmeter zugesprochen. Den fälligen Strafwurf verwandelte Christian Offermann zum 26:26-Endstand. Mit 3:3 Punkten stehen die HF Illtal auf Platz 7 der Oberliga.