Probleme mit der Schulter machten eine Operation notwendig. Blum wollte ursprünglich versuchen, sich für das Weltcup-Finale im April in Göteborg zu qualifizieren. Da die 29-Jährige bei ihren bisherigen Weltcup-Starts in Verona und Stuttgart ohne Punkte blieb ist das nicht mehr möglich. Blum hatte im September in den USA überraschend WM-Gold im Einzel gewonnen.

Blum bei Facebook

Weltcup

Blum-Homepage