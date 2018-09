Die 29 Jahre alte Debütantin aus dem bayerischen Zolling ritt in Tryon mit ihrer Stute Alice ohne Fehler. Blum hatte bereits am Vortag im Zeitspringen eine Null-Runde gezeigt. Die Mannschaftswertung besteht aus drei Teilprüfungen. Die Entscheidung fällt am Freitag.

