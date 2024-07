Kolumne Olympia vor der Haustür Wollen wir wirklich maximale Leistung?

Sind junge Sportlerinnen und Sportler in Deutschland „verweichlicht“? Fabian Hambüchen, Olympiasieger am Reck 2016 in Rio de Janeiro, hat darauf eine klare Antwort. „Der Leistungsgedanke“, sagt die deutsche Turn-Ikone, „war früher einfach größer. Ich glaube, in der ganzen Welt ist die Leistungsbereitschaft für einen Sieg momentan höher als bei uns“.