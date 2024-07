Kolumne Olympia vor der Haustür Die Sportwelt ist zu Gast – und die SZ mittendrin

Paris ist allgegenwärtig am Sportcampus Saar. Wo auch immer das Auge hinblickt, an den Olympischen Spielen kommt es nicht vorbei. Seit Mitte Juni sind erste Sportler, Trainer und Betreuer aus aller Welt zu Gast im Saarland. In dieser Woche hat nun die heiße Phase am Sportcampus begonnen. Hier – knappe zwei Zugstunden von der französischen Hauptstadt entfernt – bereiten sich die Athleten auf den Höhepunkt ihres Jahres, vielleicht sogar auf den Höhepunkt ihrer gesamten sportlichen Karriere vor.