Olympische Spiele Zwist nach Hockey-Finale: „Größere Schande gibt es nicht“

Kritik an dem Verhalten gab es auch vom niederländischen Nationaltrainer Jeroen Delmee. „Emotionen sind Teil des Spiels, aber er muss sich noch an ein paar Regeln des internationalen Hockeys gewöhnen, er ist noch sehr jung“, sagte Delmee: „Man sollte niemals einen anderen Spielern anfassen, da sind leider die Emotionen mit ihm durchgegangen.“ Auslöser für den Fehltritt Telgenkamps waren laut des Coachs Aussagen von Danneberg in den Medien.