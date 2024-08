Olympia in Paris Zwischen Krieg und Medaillentraum: Israels spezielle Spiele

Staatspräsident Izchak Herzog gratulierte der 24-Jährigen persönlich. Israel sei in einer schwierigen Situation. Lanir habe dem Land „Licht in der Dunkelheit und einen wunderbaren Augenblick“ geschenkt - 300 Tage, nachdem die islamistische Terrororganisation Hamas und andere extremistische Gruppen ein Massaker in Israel verübt hatten.