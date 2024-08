Olympische Spiele Zweite Medaille: Friedrich sprintet zu Silber

Erst im Finale gegen die Neuseeländerin Ellesse Andrews, die bereits im Keirin triumphiert hatte, war der Kampfgeist von Friedrich gebrochen. Trotzdem sorgte die 24 Jahre alte Bahnradsportlerin für die erste Einzelmedaille im Radsport seit Kristina Vogel, die 2016 in Rio de Janeiro in einem legendären Finale zu Gold in der Königsdisziplin Sprint gerast war und passenderweise am Sonntag den Wettkampftag unter großem Applaus eröffnete.