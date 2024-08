Olympische Spiele in Paris Zwei Siege an einem Tag für 3x3-Basketballerinnen

Auch am Freitag stehen zwei Spiele für die Basketballerinnen an, erneut um 9.00 Uhr gegen China und dann am Abend gegen die Französinnen (21.30 Uhr). Die besten beiden Teams der Achtergruppe erreichen direkt das Halbfinale. Die auf den Rängen drei bis sechs platzierten Mannschaften ermitteln in einer Play-in-Runde die beiden anderen Halbfinalisten.