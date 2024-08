Regatta verschoben Zwei Medaillenchancen für Olympia-Seglerinnen in Marseille

Anders als die Seglerinnen nimmt Theresa Steinlein ihre Punkte aus den 14 Hauptrundenrennen nicht mit ins Finale der Windsurferinnen. Als Achte tritt Steinlein am Freitag zunächst im K.-o.-Viertelfinale der nach der Hauptrunde auf den Plätzen vier bis zehn liegenden Starterinnen an. „Da ist alles möglich“, sagte die Top-Windsurferin vom NRV Olympic Team in Hamburg.