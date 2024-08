Olympia-Fußball Zum dritten Mal Turnier-Joker: Laura Freigang

Unter Bundestrainer Horst Hrubesch hatte Freigang in Frankreich vor dem Halbfinale gegen die USA heute Abend (18.00 Uhr/ARD und Eurosport) in Lyon immerhin schon zwei Kurzeinsätze. Bei der EM 2022 in England und bei der WM 2023 in Australien spielte die Stürmerin jeweils nur einmal für ein paar Minuten.