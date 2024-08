Olympische Spiele Zehnkämpfer Neugebauer auf Goldkurs - Konkurrenten patzen

Bei der WM in Budapest war Neugebauer als Führender an Tag zwei vom Kurs abgekommen, in Paris läuft es besser. Nachdem er mit einem soliden Hürdenlauf klar schneller war als in Ungarns Hauptstadt, sammelte er im Diskuswerfen deutlich mehr Punkte. Im Stabhochsprung überzeugte er mit 5,00 Metern.