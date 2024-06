Olympia 2024 Wie die Saarländerin Lisa Klein in Paris wieder Olympia-Gold gewinnen will

Lisa Klein strahlt über das ganze Gesicht – gerade hat sie mit den deutschen Frauen die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio gewonnen. Die Saarländerin wird in diesem Sommer auch bei den Spielen in Paris starten – und träumt davon, erneut olympisches Edelmetall zu gewinnen.

Foto: imago images/AFLOSPORT/Shutaro Mochizuki via www.imago-images.de