Sommerspiele in Paris Wellbrock scheidet bei Olympia über 800 Meter Freistil aus

Freistilschwimmer Florian Wellbrock hat das olympische Finale über 800 Meter verpasst. Der 26-Jährige schwamm in 7:47,91 Minuten nur die zwölftschnellste Zeit der Vorläufe. „Das hat sich schon ein bisschen schneller angefühlt als 7:47. Das kam jetzt schon ein bisschen überraschend“, sagte Wellbrock. „Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es noch nie so schwierig war, in ein 800 Meter Finale zu kommen wie dieses Jahr mit all der Konkurrenz.“