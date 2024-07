Olympia Wasserspringerinnen Hentschel und Müller ohne Medaille

„Nein, wir sind nicht wahnsinnig enttäuscht. Wir sind stolz aufeinander. Nach der kurzen Zeit, die wir seit November zusammen springen, sind wir mit einem persönlichen Bestwert aus diesem olympischen Finale rausgegangen“, sagte Hentschel (23). Die Berlinerin, die in den USA lebt und trainiert, hatte vor drei Jahren bei den Sommerspielen in Tokio mit ihrer damaligen Partnerin Tina Punzel Bronze gewonnen. Es war damals die erste Medaille für das gesamte deutsche Olympiateam in der japanischen Metropole gewesen.