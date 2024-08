Nach Olympia Wasserspringer Daley beendet nach Olympia-Silber Karriere

Der britische Wassersprungstar Tom Daley hat nach den Olympischen Spielen in Paris seinen Rücktritt bekanntgegeben. Das sagte der 30-Jährige in einem Interview der britischen „Vogue“. Der 30-Jährige hatte in Paris Silber im Synchron-Turmspringen vom 10-Meter-Turm gewonnen. Es war die fünfte olympische Medaille seiner Karriere. 2021 hatte Daley in Tokio Gold geholt.