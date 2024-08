Olympia in Paris „Was gibt es Größeres?“: Gold verzückt 3x3-Basketballerinnen

Superstar Nowitzki, der selbst nie Edelmetall bei Olympia gewann, war ganz eng an der Seite des Quartetts. Das begeisterte auch 3x3-Bundestrainer Samir Suliman, der nach dem Abend ausgiebig von dem früheren Starspieler der Dallas Mavericks schwärmte. „Dirk ist für uns unfassbar, auch für die Spielerinnen. Das ist so out of reach. Er ist da und er hat sie alle gedrückt. Das ist der aller allergrößte Basketballer aller, aller, aller, aller Zeiten in Deutschland. Wenn der live dabei ist, wenn du als Spielerin Olympiasiegerin wirst. Was gibt es Größeres?“, sagte Suliman.