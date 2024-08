Olympische Sommerspiele Warum Reiten so erfolgreich ist und wie Thomas Müller hilft

Wären die anderen Disziplinen nur annähernd so erfolgreich wie die goldenen Reiter, dann sähe der Medaillenspiegel deutlich anders aus. Viermal Gold bei sechs Entscheidungen, das ist bisher die Hälfte aller deutschen Siege bei den Olympischen Spielen in Paris. „Reitsport in Deutschland kann sich sehen lassen“, kommentierte Fußballstar Thomas Müller, der zumindest einen kleinen Anteil an den einzigartigen Erfolgen hat.