Kolumne Paralympics vor der Haustür Warum bei den Paralympics auch saarländischer Sportsgeist wehen wird

Jetzt also die Paralympics. Die Erinnerung an die Abschlussfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris ist kaum verblasst, da beginnt in der französischen Hauptstadt die nächste sportliche Großveranstaltung. Wenn am Mittwoch die 17. Paralympics mit einer nie dagewesenen Feier eröffnet werden, träumt auch die Behindertensport-Familie von einem magischen Sportfest. Mittendrin drei Athleten aus dem Saarland – die beiden Para-Boccia-Spieler Anita Raguwaran und Boris Nicolai sowie Sprinterin Nicole Nicoleitzik.