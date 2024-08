Olympische Spiele Vor Viertelfinale: Basketballer entdecken Olympia in Paris

Die deutschen Basketballer haben vor dem Viertelfinale gegen Griechenland erst einmal die olympische Stimmung in Paris genossen. Nach eineinhalb Wochen in der Außenstelle Lille, wo die Vorrunde des Basketball-Turniers stattfand, nutzten Teile des Weltmeister-Teams direkt nach der Ankunft in der französischen Hauptstadt die Gelegenheit, sich andere Sportarten anzuschauen. So zog es unter anderem Center Daniel Theis zur Leichtathletik ins Stade de France, wie der 32-Jährige bei Instagram mit einem kleinen Video dokumentierte.