Turnier in Lille Vor Olympia-Auftakt: Basketballerinnen mit Personalsorgen

Sabally hatte sich bei der Olympia-Qualifikation in Brasilien im Februar eine schwere Schulterverletzung zugezogen und in den USA seitdem kein Spiel bestritten. Erst bei der Olympia-Generalprobe gegen das US-Team zu Beginn der Woche in London hatte Sabally ihr Comeback gegeben. Obwohl Sabally noch nicht wieder bei hundert Prozent ist, gehen die Verantwortlichen davon aus, dass sie am Montag (13.30 Uhr) gegen Europameister Belgien zur Verfügung steht.