Olympia in Paris Von „allen ausgebuht“: Schröder freut sich auf Frankreich

Moritz Wagner betonte nach dem souveränen 76:63 gegen Griechenland den Reifeprozess des Teams, das 2023 in Manila mit dem WM-Titel verblüffte. „Wir sind ein Stück weiter als letztes Jahr und das musst du auch sein, vor allem mental. So eine Ruhe und so ein Vertrauen in sein Spiel zu haben, ist ganz wichtig“, sagte der ältere der beiden Wagner-Brüder. Gegen die Griechen ließ sich Deutschland auch von einem zweistelligen Rückstand nicht verunsichern.