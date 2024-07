Medaille als Ziel Volleyballer gewinnen Auftakt-Krimi bei Olympia

Vor 10.600 Zuschauern in Paris dominierte das deutsche Team die Anfangsphase dank starker Abwehrarbeit und Assen von Ausnahmespieler Georg Grozer. Im zweiten Durchgang ließ Deutschland gute Chancen auf den Satzgewinn liegen und war in der Folge die schlechtere Mannschaft. Mit einer Leistungssteigerung kämpfte sich das Winiarski-Team in den Entscheidungssatz - und feierte schließlich eine erfolgreiche Rückkehr auf die Olympia-Bühne.