Deutschland verliert gegen Brasilien Volleyball-Olympia-Generalprobe: „Hammer-Stimmung“ in Saarbrücken

Bässe wummern aus den Musikboxen, Hallensprecher Matthias Pons vom TV Bliesen heizt das Publikum immer wieder gekonnt an. Was in der warmen Multifunktionshalle am Saarbrücker Sportcampus vor dem mit 1400 Zuschauern ausverkauften Volleyball-Länderspiel rein temperaturtechnisch gar nicht nötig gewesen wäre. Alle Augen sind auf Lokalmatador Moritz Reichert gerichtet. Der 29-Jährige, der einst beim TV Lebach anfing, bestreitet erstmals ein Länderspiel dahemm.