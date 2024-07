Olympische Sommerspiele in Paris Warum der Lebacher Volleyballer Moritz Reichert großen Respekt vor Japan hat

Schon an diesem Samstagmorgen (9 Uhr) bestreitet die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) ihr Auftaktspiel in Paris gegen Japan. Daher konnten sie auch am Freitagabend nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen. Erstmals seit London 2012 sind die DVV-Männer wieder für die Sommerspiele qualifiziert. Für Außenangreifer Moritz Reichert sind es seine ersten Olympischen Spiele. Und egal, ob man den Lebacher, Bundestrainer Michal Winiarski oder den deutschen Kapitän Georg Grozer fragt: Der Respekt vor den technisch versierten Asiaten und ihrem ungewöhnlichen Spielstil ist groß. „Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft mit einer richtig starken Abwehr“, sagt der Saarländer.