Kritik hält an Vatikan „betrübt“ über Szene bei Olympia-Eröffnungsfeier

Gut eine Woche nach der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris hat auch der Vatikan Kritik geäußert. Der Heilige Stuhl sei über einige Szenen betrübt gewesen und schließe sich den Stimmen an, die in den vergangenen Tagen die Beleidigung vieler Christen und Gläubiger anderer Religionen bedauert hätten, hieß es in einer Mitteilung aus Rom. Zuvor hatten sich bereits mehrere Kirchenvertreter empört geäußert über eine Szene, die einige Zuschauer an das berühmte Gemälde „Das letzte Abendmahl“ erinnert hatte.