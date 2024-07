Vor dem dritten Gruppenspiel USA und Spanien für Hrubesch Gold-Favoriten

Die DFB-Frauen, vor acht Jahren in Rio Goldmedaillengewinnerinnen, sind vor der Partie gegen das punktlose Sambia am Mittwoch (19.00 Uhr/ARD und Eurosport) in Saint-Étienne Zweiter der Gruppe B. Australien hat ebenfalls drei Punkte, die Amerikanerinnen liegen mit sechs Zählern an der Spitze. Weltmeister Spanien führt die Gruppe C mit zwei Siegen an.