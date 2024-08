Olympische Spiele US-Coach Steve Kerr adelt LeBron James: „Einfach brillant“

US-Coach Steve Kerr hat Basketball-Superstar LeBron James nach dem Einzug der Amerikaner ins Olympia-Viertelfinale geadelt. „Vielleicht das Beste an diesem Trip für mich ist es, LeBron hinter den Kulissen zu sehen“, sagte Kerr nach dem Abschluss der Vorrunde in Lille. „Seine Vorbereitung, seinen Fokus. Da bekommt man ein Bild davon, warum er so ist, wie er ist. Es ist einfach beeindruckend, das zu sehen.“