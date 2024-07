Basketballer in Lille US-Basketballer sichern sich Viertelfinal-Ticket

Topfavorit USA hat im olympischen Basketball-Turnier auch sein zweites Gruppenspiel gewonnen. Die NBA-Stars setzten sich am Mittwochabend in Lille gegen den krassen Außenseiter Südsudan mit 103:86 (55:36) durch und qualifizierten sich damit wie zuvor schon Weltmeister Deutschland und Gastgeber Frankreich vorzeitig für das Viertelfinale in Paris.