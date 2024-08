Dritte Niederlage bei Olympia „Und jetzt vorbei“: Tränen-Aus von Ludwig und Lippmann

Paris (dpa) - Nach dem Aus bei ihren fünften und möglicherweise letzten Olympischen Spielen kämpfte Rio-Goldgewinnerin Laura Ludwig mit den Tränen. „Es ist einfach so bitter, dass wir dieses Stadion nicht weiter genießen können“, sagte die 38 Jahre alte Beach-Volleyballerin vor dem Stadion unter dem Eiffelturm mit gebrochener Stimme. „Und dann diese Fans zu sehen, die einfach da sind und uns anfeuern immer noch, obwohl es vorbei ist, die für uns da sind. Es ist so bitter, dass wir denen einfach nicht mehr geben können“, sagte Ludwig, die zusammen mit Louisa Lippmann bereits in der Vorrunde gescheitert war.