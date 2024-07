Olympia Über Frankreich nach Paris: Basketballer heiß auf Wembanyama

Der Erfolgscoach und sein Team werden am Samstag nach Paris umziehen, am Dienstag steht in der Bercy Arena dann das Viertelfinale an. Genug Zeit also, um in der Hauptstadt nach eineinhalb Wochen in der Außenstelle Lille auch die richtige Olympia-Stimmung aufzusaugen. „Wir haben das richtige olympische Dorf ja schon bei der Eröffnungsfeier kurz gesehen. Das ist schon etwas Anderes als das hier in Lille“, sagte Franz Wagner.