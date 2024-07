Fernsehen TV-Quote: Eröffnungsfeier sehen mehr als zehn Millionen

Die Olympischen Spielen in Paris erweisen sich schon am ersten Tag als TV-Hit. Die Live-Übertragung der Eröffnungsfeier knackte am Freitagabend die Zehn-Millionen-Marke. Durchschnittlich 10,103 Millionen sahen die vierstündige ARD-Sendung und sorgten nach Angaben der AGF Videoforschung für einen Marktanteil von 45,7 Prozent. Es war die mit Abstand erfolgreichste Sendung des Tages.