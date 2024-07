Olympia 2024 Das schnelle Aus im Schatten von Biles – Turnerin Pauline Schäfer-Betz verpasst Finale am Schwebebalken

Mit versteinertem Gesicht landete Pauline Schäfer-Betz den Auerbach-Salto, mit dem sie sich am Ende ihrer Kür vom Schwebebalken katapultiert. Der Blick der 27 Jahre alten Kunstturnerin ging ins Leere. Und auch als sie den obligatorischen Gruß an die Kampfrichterinnen richtete, änderte sich die ernste Miene der Bierbacherin nicht. Sie ahnte bereits, dass sie ihr großes Ziel verpassen würde, dass das olympische Finale an ihrem Paradegerät in Paris ohne sie stattfinden wird.