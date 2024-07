Olympische Sommerspiele in Paris Warum Paris für Ex-Turn-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz eine olympische „Gratwanderung“ wird

Vielleicht fühlt er sich diesmal noch ein bisschen schmaler an, der zehn Zentimeter breite Schwebebalken. Nicht nur, weil bei den Olympischen Spielen in Paris ein Modell der französischen Marke Gymnova steht, das auf der Lauffläche ohne die abgerundeten Ecken auskommt, die in Deutschland gängig sind. Vielmehr hat Pauline Schäfer-Betz in diesem Jahr deutlich weniger Zeit als geplant auf ihrem Paradegerät verbracht. Verletzungen warfen die Kunstturnerin aus Bierbach zurück. Und im Kampf gegen die Schwerkraft zählt jeder Tag, an dem man kleine Siege davonträgt.