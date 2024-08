Olympia in Paris Trotz Wellbrocks Tief: Beste Schwimm-Bilanz seit 2008

Olympiasieger Lukas Märtens will ins Disneyland, Bronze-Gewinnerin Isabel Gose freut sich auf Sightseeing in Paris. Die deutschen Medaillenschwimmer schalten vom Leistungs- in den Touristenmodus. Märtens und Gose bescherten dem Team des Deutschen Schwimm-Verbandes bei den Spielen in Paris die stärkste Bilanz im Olympia-Becken seit Peking 2008, als Britta Steffen zweimal Gold gewann. Im deutschen Haus ließ sich Märtens euphorisch feiern, hatte Tränen in den Augen. Auf der Tribüne seines Herzensclubs 1. FC Magdeburg wurde er mit einem riesigen Banner gewürdigt. Sein Triumph über 400 Meter Freistil wirkt nach.