Sommerspiele in Paris Trotz Kritik: „Wahrer Geist des Sports“ im olympischen Dorf

Doch einige Stars haben das olympische Dorf bereits verlassen. Tennisspielerin Emma Navarro entschloss sich wie einige andere aus dem US-Team zum Auszug, nachdem sie in den ersten drei Nächten insgesamt nur sechs Stunden geschlafen hatte. Danach habe sie aus Enttäuschung auch aus Schlafmangel „ein bisschen in der Lobby geweint“. Ihre Teamkollegin Coco Gauff gab in einem TikTok-Video mit der Überschrift „10 Mädchen, zwei Badezimmer“ einen vielsagenden Einblick in das chaotische WG-Leben.