Paris 2024 Saar-Olympionike fehlt bei Triathlon-WM in Hamburg – die Hintergründe

Wenn an diesem Wochenende in der Hansestadt Hamburg zwei Rennen der Triathlon-WM-Serie über die Bühne gehen, dann werden die meisten deutschen Olympiateilnehmer nicht mit von der Partie sein. Tim Hellwig von der DJK SG St. Ingbert bleibt im Höhentrainingslager im schweizerischen St. Moritz und wird von dort aus direkt nach Paris reisen, wo am 30. Juli das Einzelrennen der Männer ansteht.