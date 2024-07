Aus Guam über Saarbrücken nach Paris Olympia-Triathletin Manami Iijima-Martin hat den längsten Weg zum Saarbrücker Sportcampus hinter sich

Natürlich geht es in den Tagen des Pre-Camps am Saarbrücker Sportcampus um die finale Vorbereitung auf die am Freitag beginnenden Olympischen Spiele. Doch werden den gut 400 Teilnehmern aus aller Welt sicher auch viele kleine Begegnungen wie diese in Erinnerung bleiben. Am vergangenen Freitag trafen der Ire Billy Walsh und Manami Iijima-Martin aus Guam aufeinander. Man sprach über die guten Trainingsbedingungen, die jeweiligen Wettkampftermine in Paris und die damit verbundenen Reisepläne. Und über die Heimat.