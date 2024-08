Sommerspiele in Paris Trauer über Olympia-Aus: Judo-Ass Malonga tief getroffen

Die Atmosphäre bei den Judo-Wettbewerben in der Champ-de-Mars-Arena ist mitreißend. Gerade die französischen Athletinnen und Athleten werden lautstark angefeuert. Die Zeitung „L'Équipe“ schrieb nach Malongas Aus von einem „heftigen Kälteeinbruch“ auf der Tribüne. Das französische Judo-Team holte bei den diesjährigen Spielen bislang sieben Medaillen: zweimal Silber, fünfmal Bronze. Am Freitag startet Superstar Teddy Riner, der bei der Eröffnungsfeier der Spiele gemeinsam mit der früheren Leichtathletin Marie-José Pérec das olympische Feuer entzündet hatte. Am Samstag steht dann der Team-Wettbewerb an.