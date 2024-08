Olympia-Viertelfinale Trainerin Grings: DFB-Frauen auf Topniveau „limitiert“

Die frühere Europameisterin Inka Grings sieht Deutschlands Fußballerinnen im olympischen Viertelfinale gegen Kanada eher als Außenseiter. „Deutschland wird einen verdammt guten Tag brauchen, um weiterzukommen“, schrieb die 45-Jährige in einer Kolumne für t-online vor der Partie am Samstag (19.00 Uhr/ZDF und Eurosport) in Marseille. „Das DFB-Team ist nicht dort, wo es hinwill. Nämlich zurück in die Weltspitze.“