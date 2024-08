Olympia in Paris Tränen und Trost: Tischtennis-Frauen verlieren Bronze-Duell

Durch die Ausfälle rückte Kaufmann überhaupt erst in den Kader für Paris. Mit fünf Siegen in ihren ersten fünf Matches verblüffte der Teenager selbst die Weltelite, beim 0:3 gegen die Südkoreanerin Lee Eunhye erwischte sie aber einen gebrauchten Tag. Sie habe sich im Spiel „nicht so wohl gefühlt“ und einen „gewissen Druck gespürt“, gab sie zu.