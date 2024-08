Olympische Spiele Tischtennis-Oldie Boll: Nach Rücktritt Pläne mit Nowitzki

Aktuell aber hat Boll nur die Sommerspiele im Blick. Im Team-Wettbewerb trifft die deutsche Auswahl am Montag im Achtelfinale auf Kanada. Der frühere Weltranglistenerste kämpft mit den Kollegen um die fünfte Team-Medaille bei Olympia nacheinander. In Peking 2008 und Tokio 2021 gab es jeweils Silber, in London 2012 und Rio de Janeiro 2016 jeweils Bronze.