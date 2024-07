Sommerspiele in Paris Tischtennis-Europameister Dang Qiu bei Olympia ausgeschieden

Tischtennis-Europameister Dang Qiu ist bei den Olympischen Spielen in Paris schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 27 Jahre alte Profi von Borussia Düsseldorf musste sich überraschend mit 3:4 dem Kasachen Kirill Gerassimenko geschlagen geben. Der an Position sieben gesetzte Dang hatte sogar schon mit 3:1 nach Sätzen geführt, verlor anschließend aber drei Sätze in Folge gegen den tapfer kämpfenden Gerassimenko, der sich den Einzug ins Achtelfinale verdiente.