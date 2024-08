Olympisches Straßenrennen Tempolimit: Rad-Star van der Poel lässt Streckencheck aus

Top-Favorit Mathieu van der Poel hat aufgrund der strengen Auflagen auf eine Besichtigung des olympischen Straßenradkurses verzichtet. „Wir mussten in einer Gruppe fahren und durften nicht schneller als 30 km/h sein. Ich halte das nicht für sinnvoll“, sagte der niederländische Weltmeister. Der Olympiasieger wird am Samstag in einem 273 Kilometer langen Rennen ermittelt.