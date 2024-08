Olympische Spiele Teamsprint-Trio will nicht hadern - „Nichts vorzuwerfen“

Und wie! Innerhalb von wenigen Minuten wurde der Weltrekord dreimal verbessert. Erst legten Hinze und Co. vor, dann konterten Neuseeland und Großbritannien, die im Finale noch einen draufsetzten und mit der Fabelzeit von 45,186 Sekunden gestoppt wurden. „Es fühlt sich schon so an, als hätte ich meine Rechnung (mit Olympia) beglichen. Weil ich einfach super zufrieden bin, wie wir das gemacht haben, welche Zeiten wir gefahren sind. Wenn wir jetzt nicht an unsere Bestzeit rangekommen wären, wäre ich enttäuscht“, meinte Hinze.