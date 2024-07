Sommerspiele in Paris „Super Lauf“: Kanutin Lilik holt Silber bei Olympia-Debüt

Die Ehe mit dem Athletikcoach zahlte sich nun auch auf anderer Ebene aus. „Er bringt hier und da nochmal einen anderen Input mit rein, mal etwas Experimentelleres, was wir bisher im Kanuslalom noch nicht so gemacht haben“, sagte Lilik, die früher in Weimar wie ihre Mama Handballerin war. Mit den neuen Trainingsreizen habe ihr „Körper ein besseres Zusammenspiel, weil der Fokus nicht nur auf den Oberkörper ausgerichtet ist. Der Rumpf arbeitet von den Beinen bis zum Oberkörper zusammen. Da braucht man auch ein bisschen was in den Beinen.“