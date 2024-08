Sommerspiele Stuttgarts Millot löst Olympia-Eklat aus: „Aus der Euphorie“

Den französischen Siegtreffer erzielte der frühere Mainzer Jean-Philippe Mateta bereits in der fünften Minute. Die Equipe Tricolore trifft nun am Montag im Halbfinale auf Ägypten - ohne den gesperrten Millot, was Trainer Thierry Henry ärgert: „Eine Rote Karte im Spiel zu sehen, ok. Aber nicht so. Die Szenen nach dem Spiel, das wollen wir nicht sehen.“